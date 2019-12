Chambre de mise en accusation, Me NASSUR dénonce une procédure illégale et veut ouvrir le débat

Justice.Il n’en démord pas l’avocat de la jeune femme poursuivie pour avoir débranché l’oxygène d’un parent patient à El Maarouf au mois de novembre.

Incarcérée, le 30 novembre sa cliente a bénéficié « d’une ordonnance de mise en liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire » a-t-il déclaré.

Sauf que le Procureur Général a fait appel de la décision du juge d’instruction. Pourtant « le parquet est uni et indivisible » a souligné l’avocat, faisant allusion à l’absence d’avis du Procureur de la République.

« La chambre d’accusation a infirmé la décision du juge. Mais elle a renvoyé l’affaire devant la chambre de mise en accusation » a-t-il expliqué. Ce qui veut dire que sa cliente risque de passer en cour d’assise au lieu d’être jugée en correctionnel.

Me Nassur Mohamed Ali said s’interroge sur la légalité de la procédure, demande aux juristes; magistrats comme avocats de ne plus fermer les yeux sur ces « violations de procédure » et compte ouvrir le débat sur la chambre de mise en accusation pour le cas d’espèce.

Masiwa komor