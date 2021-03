Chamou Nassib élu président de la chambre de commerce

CHAMBRE DE COMMERCE

Chamou NASSIB Mzee Wahe Mafanya Biashara

M. Chamsoudine Ahmed Mlindasse Gagne les Élections de Ngazidja et Attend Son Élection à la Présidence de l’UCCIA dans 2 semaines.

M. Chamsoudine Ahmed, Chamou Nassib pour ses milliers de clients a gagné les élections de Ngazidja. Le candidat soutenu par l’Organisation du Patronat Comorien (OPACO) , le Syndicat National des Commerçants et les Artisans, a gagné ces élections haut la main :

Chamsoudine Ahmed : 289 voix

Abdallah Mohamed : 128 voix

Nuls : 2

Rappelons que c’est l’aboutissement d’une bataille de plusieurs mois, menée par l’Opaco et le Synaco pour des élections justes avec des listes électorlaes contrôlées par les resprésentants des candidats.

Sur cette ancienne photo exclusive HaYba du nouveau Mzee wahe Mafanya Biashara (MMB),on le voit penser à la stratégie de conquête de l’UCCIA et prier Allah que les fatiha de ce madjlis, comme des autres madjlis aillent à 52% aux mariés et à 48% au succès de la stratégie de l’OPACO-SYNACO-Artisans.

A coté, Le gouverneur de la banque centrale, M. Younoussa Imani, avec qui Chamou a en commun la vénération des statistiques, semble déjà redouter le combat de son voisin, une fois élu, pour un accès aisé au crédit, des frais financiers transparents et des taux d’intérêt qui ne tuent pas l’économie.

Quelle est la maman marieuse, demandez vous à HaYba ? Les intellectuels eux, formulent la question ainsi, avec un accent de la classe au CM1 : « HaYba, vous savez très bien que derrière chaque champion, il y a une dame. C’est laquelle cette fois ? ».

HaYba parie à 100 contre 1 que c’est Mme Sitti Djaouhariat Chihabiddine, patronne de l’OPACO. Emdzadze Ulozo ndaye.

HONGERA au nouveau patron. Espérons qu’il aura à coeur, de rechercher une franche collaboration avec les autres organisations patronales et ses concurrents.

HaYba FM la Radio Moronienne du Monde