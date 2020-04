Cheikh MC annonce que sa femme est atteinte du coronavirus

Tribune: « C’est mon épouse qui a le Covid 19

J’ai pris la décision, d’informer que c’est ma femme, Soilha Said Soilihi qui est atteinte du Covid-19. La décision est tombée hier, 19 avril 2020 après plus d’une semaine d’alitement. Et c’est suite à un scanner thoracique que nous avons su que mon épouse souffrait du coronavirus.

Si je vous fais part de cette Information c’est parce que nous sommes motivés par un impérieux devoir de transparence vis à vis des comoriens , et par la responsabilité morale que nous ressentons vis à vis de nos compatriotes . Car c’est un fait,la maladie est présente et nous devons nous en protéger du mieux que nous pouvons.

En revanche, gardons nous de céder à la panique parce que cette maladie se soigne bien à un très large pourcentage. D’ailleurs mon épouse se remet lentement mais sûrement, inshallah .

C’est une maladie dont nous ne devons pas avoir honte. C’est une maladie que nous devons combattre. Et ce combat n’a pas de couleur politique. Il doit être celui de nos dirigeants, de nos comités scientifiques, de nos médecins, et de tout le peuple comorien. »

#CHECK_MC, Artiste

