Cheikh Mc décerne des médailles…

Tribune. Les plus forts pour moi, ce sont les (anciens) du parti Juwa qui ont soutenu fahmi au 1er tour et ont refusé de suivre le mot d’ordre du parti en choisissant de soutenir Mamadou au 2ème tour et qui se sont retrouvés dans le gouvernement Azali.

Médaille d’or

L’autre qui était candidat vice-président derrière Mamadou et qui est devenu l’homme fort du pouvoir, zila zindrwadji.

Médaille de bronze.

Non le plus marrant c’est celui qui était le boss absolu du pouvoir Sambi et qui nous rappelle, aujourd’hui, les dérives du gouvernement AHA pour justifier ce qui se passe actuellement, alors que c’était lui même l’auteur.

Médaille d’argent.

Désolé Mr le représentant éternel des pouvoirs dans ton l’île, candidats de tous les pouvoirs pour le même poste. Pas de Médaille pour cette année. Encore quelques pompes et ça pourrai changer.

On a gagné. 😜 ze mbi dezi tsesao

À bientôt pour l’autre catégorie.

Cheikh Mc