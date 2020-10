Choqué par le silence du mouftorat, Me Mahmoud condamne les propos de Macron

C’est le premier politicien comorien qui s’est positionné sur le conflit qui oppose la France et une partie des pays musulmans. Maitre Ahamada Mahmoud est étonné du silence du mouftorat des Comores après les déclarations du président français Macron appelant les français de continuer à caricaturer le prophète Mohamed.

« Je condamne d’abord ces propos. Je ne suis pas surpris que Houmedi Msaidié n’a pas pris position. C’est un français. De plus, il est ministre du gouvernement d’Azali et ils ont besoin de la France pour se maintenir au pouvoir. Par contre le silence du mouftorat m’a étonné et m’a choqué », Me Mahmoud