Circulation routière: Un débrayage pour les taximans

Fomboni, mardi 18 août 2020- les taximans sont en grève depuis ce matin. Ils refusent de payer leurs taxes. Et leurs voitures sont ramassées.

Les chauffeurs de taxi refusent de payer leurs patentes ainsi que leur vignettes .

Ceci a provoqué une opération de ramassage des voitures procedée hier dans la journée par la brigade routière.

» Notre syndicat est unique maintenant et on nous a fait savoir de Moroni que suite à des réunions faites il a été convainu que cette année on ne paye pas ces taxes » nous explique un taximan de la ligne Fomboni -Mbatsé .

« Nous allons continuer cette grève jusqu’à ce qu’un terrain d’attente soit trouvé » a-t-il ajouté.

