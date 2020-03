Citoyenneté économique: cité par Al-fajr, l’ancien ministre de l’intérieur Abbas El-had se défend

Il a eu à occuper le poste de ministre de l’intérieur pesant deux mois à titre intérimaire en 2016 les présidentielles. Le titulaire Houmed Msaidié ayant été candidat. Alors que le procès sur l’affaire de la citoyenneté économique s’ouvre bientôt, Abbas El-had ne figure pas parmi les personnes convoquées par le juge. Le quotidien Al-fajr s’est posé à question « Blancs comme neige ? », en mettant sa photo, celle de l’ancien président Ikililou, de l’ancienne ministre Sitti Kassim…tous épargnés par la justice. Du moins pour le moment. Abbas El-had, en ce qui le concerne, tient à porter des éclaircissements sur son cas.

« Je tiens ici à faire le point sur un article intitule « des personnes inculpées et des intouchables » dans la cadre de l’affaire dite de la citoyenneté économique paru dans le journal Al Fajr du 13 mars 2020 où mon nom a été cité et ma photo affichée. Je voudrais bien rappeler que j’ai été auditionné à plusieurs reprises en tant que temoin dans cette affaire. Les conclusions ont fait état qu’aucune inculpation ne m’a été signifiée. Sauf preuve contraire de Mr Kamal dine auteur de cet article. Je rappelle également que je suis une personne très attachée à la justice, à l’égalité et à l’équité.Mon parcours peut le témoigner . Et je me suis toujours montré disponible pour la justice afin de mettre au clair cette affaire. Je demande ici au journal Al Fajr de rectifier cette désinformation à defaut d’apporter des preuves de mon inculpation car il s’agit ici d’accusations graves de nature à nuire ma personnalité »

MOHAMED EL-HAD Abbas, Ancien Directeur de Cabinet du Ministre de l’Interieur

