Citoyenneté économique: des milliers de passeports bloqués à Moroni, Abu Dhabi perd patience

Abu Dhabi exige le renouvellement des passeports des Bédouins dans le cadre du programme de la citoyenneté économique qui bénéficie aux bédouins des Émirats Arabes Unies depuis l’époque Sambi qui a légalisé le marché. Pour cette édition, les passeports sont bel et bien imprimés mais restés bloqués au ministère de l’intérieur selon les investigations d’Oubeidilah Mchangama de Fcbk FM. Comme à chaque fois, le représentant de Moroni à Abu Dhabi glisse une liste non officielle pour se faire du pognon. Ses complices à Moroni lui mettraient des bâtons dans les roues pour des raisons non encore élucidées.

Rappelons que c’est à cause de ce même programme que l’ancien président Sambi croupit en prison sans jugement depuis deux ans. Le gouvernement Azali continue tout de même à en tirer des profits, et la loi votée pendant le mandat de Sambi n’a jamais été abrogée. Deux poids, deux mesures tout simplement. À lire aussi:👉http://www.comores-infos.net/citoyennete-economique-le-gouvernement-dazali-continue-de-renouveler-les-passeports/