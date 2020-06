Citoyenneté économique : La Cour suprême contraint Sambi à payer une caution

Alors que l’avocat de l’ancien président, Ahmed Abdallah Sambi a saisi la section judiciaire de la cour suprême en demandant la libération de son client maintenu en détention provisoire au-delà du délai requis par la loi. Il demande à la section judiciaire d’une libération d’office de son client. Samedi dernier, la cour suprême a insisté sur le paiement d’une caution.

Début mai, l’avocat de Sambi, Me Mahamoudou avait annoncé son pourvoi en cassation contre la décision de retenir l’ancien Rais Sambi en détention provisoire au-delà du délai légal de huit mois. Il a saisi la

section judicaire de la cour suprême, la haute juridiction du pays, qui

devrait trancher sur le maintien en détention de celui dont le procès

est annoncé imminent par le parquet de Moroni. Le samedi dernier, le

verdict de la cour suprême a été attendu sur la détention provisoire de

Sambi.

« Ce que j’ai écrit dans ma mémoire n’est pas ce qui est déjà dit. La

question du dépôt d’une caution pour la mise en libération de mon

client a été annoncée par le procureur général à la cour suprême. Le

procureur a déclaré à la cour d’audience que c’est une loi spéciale qui devrait être appliquée. Pourtant, nous devrons appliquer l’article 145,

alinéa 2 de la constitution. La commission doit appliquer la loi. Je

voudrais que mon client soit mis en libération d’office », a déclaré Me

Mahamoudou Ahamada, avocat de Sambi.

L’avocat de Sambi a remis en cause la caution pour la mise en liberté

de l’ancien président Sambi. Selon lui, le dépôt d’une caution est un

choix personnel. Un choix du client. Ce n’est pas une obligation.

« Sambi n’est pas forcé à déposer une caution car ce n’est pas une

obligation. D’ailleurs, on reproche l’ancien président du vol de deniers

publics sans connaitre la somme exacte suspectée. Mon client doit

d’abord accepté l’accusation de la justice. Jusqu’à maintenant, justice

n’est pas encore faite. C’est une violation des droits humains. Sambi

doit être jugé et libéré officiellement », a conclu Me Mahamoudou. Le verdict est attendu le samedi prochain.

Abdoulandhum Ahamada / Al fajr