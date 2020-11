Clôture de la caravane de sensibilisation sur la planification familiale

La délégation chargée de la santé de base, du bien-être social, de la cohésion sociale et des affaires associatives, sous la haut patronage de son Excellence Madame la Gouverneure de l’île de Ngazidja avec l’appui de L’UNFPA, a cloturé les activités de sensibilisation sur la planification familiale, samedi 30 octobre à Hantsambou (Itsandra).

Ces activités rentrent dans le cadre de la journée mondiale de la contraception célébrée le 28 septembre dernier.

A cette occasion, plusieurs activités ont été réalisées notamment un atelier avec les préfets et les 28 communes de Ngazidja, qui a regroupé les Sage-femmes et responsables des services de planification familiale et aussi une caravane de sensibilisation dans les 7 districts de Ngazidja.

Gouvernorat de Ngazidja