Coffre-fort volé à douane de Moroni : tous les accusés sont libérés par le procureur de la république

Ils étaient tous six. Déférés au palais de justice de Moroni ( parquet ), toutes les personnes qui étaient accusées sur l’affaire du coffre-fort volé sont toutes libérées aujourd’hui par le procureur de la république, Mohamed Abdou. Selon des sources proches, le procureur aurait avancé l’idée selon laquelle le délai légal de la détention provisoire a déjà pris fin. Ils ont déjà passé les 48h.

Ils doivent retourner au palais de justice de Moroni demain samedi. Ce qui est étonnant, Mohamed fait recours au droit pour la première fois. Comment il peut respecter les lois sur cette affaire et l’ignorer quand ça lui arrange. En tout cas, nous espérons que la justice fera son travail et que les responsables de ce vol soient jugés et condamnés