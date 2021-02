Com Air Assistance, Moimba suspend illégalement les grévistes

Quelques jours après avoir déposés un préavis de grève, des agents de l’entreprise étatique Com Air Assistance sont suspendus par leur directeur Moimba Mohamed Youssouf. Ce dernier n’aurait pas apprécié que certains de ses agents critiquent ses choix devant les médias et n’a pas avalé qu’un préavis de grève lui a été destiné ainsi qu’au ministère des transports et les partenaires de sa direction. Si les chiffres exactes des agents licenciés n’est pas encore connu, certains envisagent de porter cette affaire devant les tribunaux dans un délai proche, selon le journaliste Aubin Rachid.

Pour rappel, les agents de Com Air assistance avait déposé un préavis de grève illimitée à cause des 4 à 5 mois d’arriérés de salaire.