Comite de Normalisation pour la FFC – Statuts des Ligues – Ngazidja

Après Anjouan et Mohéli, le Comité de Normalisation pour la FFC, a partagé le projet de statut de la ligue de Ngazidja auprès des délégués des différents clubs de D1, D2 , Districts et corps des arbitres , entraîneurs , football féminin et des jeunes à Moroni, ce dimanche 18 octobre 2020 .

Sur la base des textes de la FFC validés en Assemblée Générale Extraordinaire, le 20 septembre 2020, les statuts des ligues reprennent les valeurs phares de la FIFA et de la CAF à savoir , la lutte contre la corruption, le dopage ou la manipulation des matchs , la bonne gouvernance financière, l’intégrité morale, la séparation des pouvoirs, la transparence, l’indépendance des organes, la promotion du genre et le fair-play à tous les niveaux. Cela en tenant compte des spécificités au niveau de chaque ligue.

L’Assemblée Générale devient l’organe de décision suprême, le Bureau Exécutif, l’organe d’élaboration de la stratégie de développement du football dans l’île, le relais de la vision de la FFC dans l’île et le Secrétariat Général, l’organe d’exécutif et de déclinaison de la vision en plan d’actions opérationnel.

Au terme de cette phase de partage des statuts auprès des ligues, l’ Assemblée Générale d’ approbation, ce dimanche 25 octobre, en simultané, aux niveaux des îles.