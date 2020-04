« Comment peut on procéder au licenciement des personnes sans préavis..mais à quoi sert les 5 millions de dollars qu’on dit mis à disposition ».

Daoud Halifa, un des défenseurs du chef de l’État fustigie le licenciement des contractuels de l’assemblée nationale de l’union des Comores : » Licenciements en série dans les sociétés d’État et l’administration .

En ce moment de détresse collective où chacun a besoin de la solidarité de l’autre pour surmonter cette épreuve sans précédent que subit l’humanité , l’humanisme devrait être de plus en plus sollicité , or les propos rapportés sur les licenciements en cours ne suggérent pas cette solidarité .

Comment peut-on procéder au licenciement des personnes sans préavis , mais juste un coup de téléphone qui te dit < ne viens pas demain >

Ce quoi cette sauvagerie ?

Si tenter qu’il était nécessaire , c’est bien possible , mais à Quoi Sert les 5 millions qu’on dit mis à disposition des Comores si ce n’est pas pour compenser des telles détresses ? «