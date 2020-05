Communiqué conjoint de Madagascar et des Comores

Le Gouvernement de l’Union des Comores se félicite de l’évolution très positive des relations d’amitié et de coopération unissant l’Union des Comores et la République de Madagascar, deux pays frères et amis.

En remettant, le mardi 12 mai 2020, à l’Ambassadeur de l’Union des Comores auprès de la République de Madagascar, un lot comprenant du Covid Organics, des doses de chloroquine ainsi que des masques chirurgicaux, lors d’une cérémonie officielle, Son Excellence Monsieur Andry Rajoelina, Président de la République de Madagascar, confirme par cette donation faite à l’Union des Comores, l’engagement de son pays à contribuer à la lutte contre la propagation du Covid-19 aux Comores.

Ce lot de matériels précieux qui sera remis aux bénéficiaires, dans les jours qui viennent, renforcera la capacité de prise en charge des personnes vulnérables, notamment le personnel soignant des hôpitaux comoriens mobilisés, les personnes vulnérables et celles touchées par le virus.

Le Gouvernement de l’Union des Comores saisit cette opportunité pour renouveler ses sincères félicitations au Gouvernement et au peuple de la République de Madagascar pour le succès des recherches menées, ayant permis le développement d’un remède apprécié de tous contre le Covid-19.

Le Gouvernement de l’Union des Comores est très sensible à cet élan de solidarité du peuple et du Gouvernement de la République de Madagascar envers leurs frères et sœurs de l’Union des Comores, dans la lutte contre cette effroyable pandémie.

Enfin, le Gouvernement de l’Union des Comores remercie le groupe Telma pour les dispositions prises ayant permis de faciliter l’acheminement aux Comores, de la donation du Gouvernement Malagasy. Le groupe Telma, présent aux Comores depuis 2016, confirme ainsi son implication citoyenne et responsable aux côtés du peuple comorien et des Autorités Comoriennes.

Beit-salam