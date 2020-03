Communiqué de presse du ministère des affaires étrangères

Le 6 mars 2020, la 34ème session du Conseil des ministres s’est tenue à Mahe, en République des Seychelles.

L’Union des Comores, hautement représentée par SEM. SOUEF Mohamed El-Amine, Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération internationale chargé de la Diaspora, s’est vu confier la présidence en exercice de la COI à l’issue d’une passation de pouvoir avec SEM. Vincent MERITON, Président sortant et Vice-président des Seychelles.

Dans son allocution, SOUEF Mohamed El-Amine a remercié la République de Seychelles pour le soutien qu’elle a apporté à I’Union des Comores lors des élections présidentielles de mars 2019.

Il a inscrit la mandature comorienne dans la poursuite des engagements fondamentaux adoptés par la COI, notamment en matière de renforcement «des liens d’amitié et de fraternité entre les États membres », et ce, a-t-il précisé, dans « le respect intangible de l’intégrité territoriale des pays membres».

A titre de rappel, ces engagements se résument ainsi .

1. Traduire en actions la vision dessinée par l’Organisation et rappelée dans la Déclaration de Moroni d’août 2019

2. Approfondir les réflexions autour des questions sur le positionnement stratégique des pays de la COI ; ce qui suscite l’engouement d’autres Nations et organisations du monde à vouloir intégrer l’organisation indianocéanique ,

3. Mettre en avant la proposition de la République de Madagascar consistant à encourager la constitution d’un Observatoire électoral par les missions diplomatiques respectives des pays membres de la COI;

4. Continuer et renforcer les « programmes et projets liés à la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, l’économie bleue, les énergies renouvelables, la lutte contre les changements climatiques, la paix, stabilité et gouvernance, notamment, qui restent toutes des problématiques et des préoccupations partagées à l’échelle internationale .

L’épidémie de Coronavirus, devenue aujourdhui une préoccupation planétaire, renforce l’idée et la nécessité d’assurer la pérennisation de certains projets cruciaux tels que le programme régional Veille sanitaire », a déclaré SEM. SOUEF Mohamed El-Amine, nouveau président du Conseil des ministres.

Fait à Moroni le Jeudi 06 mars 2020