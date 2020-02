Communiqué de presse du parti CRC à la population comorienne

La paix qui a prévalu lors du double scrutin législatif et communal du 19 janvier et 23 février 2020 m’a conduit à exprimer de nouveau ma gratitude et mes vifs remerciements à toute la population comorienne et aux différents acteurs mobilisés pour l’organisation de ces élections.

Mes remerciements vont tout particulièrement aux électeurs et militants de la CRC et de nos alliés respectifs. C’est grâce à leur engagement ferme que nous avons obtenu cette victoire historique.

Tout au long du processus électoral, le peuple comorien a fait preuve d’une grande maturité démocratique. Il a su préserver ainsi, au-delà de nos divergences politiques, la paix civile, l’une des grandes valeurs de notre pays.

Cet attachement à cette vertu républicaine est la preuve indiscutable que notre Nation s’inscrit profondément sur la voie de la démocratie et du développement tant prônée par son Excellence, Monsieur Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores.

.

Youssouf Mohamed Ali, Secrétaire Général de la CRC

Fait à Moroni le 27 février 2020