Communiqué du collectif des journalistes comoriens

Nous, membres du collectif des journalistes comoriens, avons appris à travers les réseaux sociaux, la publication d’un communiqué engageant leur nom sans le consentement de la majorité des journalistes. Effectivement un débat interne a eu lieu sur la publication d’un communiqué au nom du collectif des journalistes sur la suspension des nos consoeurs de l’Ortc, dont certains la qualifie d’abusive. Certains journalistes ont avancé l’idée d’une signature individuelle vu que tous les journalistes ne sont pas de cet avis. Mais au sein d’un groupe de journalistes regroupant une cinquantaine de personnes, 13 seulement se sont donnés la légitimité de parler au nom des professionnels des médias comoriens, et publiés un communiqué les engageant.

Cette énième entrave à la liberté de pensée et d’opinion, dont certains professionnels de la presse se donnent la latitude d’être au-dessus de la mêlée et parler à la place des autres, ne peut pas nous laisser sans réaction. C’est pour cette raison que nous, membres dudit collectif des journalistes dénonçons avec fermeté et de manière vigoureuse cette manière de procéder, instaurée depuis un certain moment par certains de nos collègues qui, se prennent maître de l’univers et de la pensée unique.

Soulignons que ce communiqué ne nous engage pas, nous journalistes amoureux de la liberté et du respect de la hiérarchie des normes.

Demandons aux initiateurs de ce projet d’être cohérent de leurs positions futures, en engageant leurs propres noms, au lieu d’embarquer tout un corps dans une voie qui peut mettre à mal leur crédibilité.

Moroni, le 02 février 2020

Le collectif des journalistes comoriens