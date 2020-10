Communiqué du Conseil National de Transition

Conférence de Presse de ce jour 15 octobre 2020 à Paris. Une conférence de presse regroupant les forces de l’opposition et de la société civile est tenue ce jour à Paris, afin d’annoncer officiellement la naissance en France du Front Commun extérieur contre la dictature et pour la tournante en 2021 et 2026 d’une part, et d’autre part, inviter sans délai le Colonel Azali ASSOUMANI à convoquer le collège électoral en vue des prochaines élections présidentielles dont la primaire devra s’organisée à Anjouan, conformément à la constitution adoptée en 2002 et révisée en 2009.

Les conférenciers ont tenu à rappeler que le pays est à ce jour sans Président légitime ni constitution légale depuis l’année 2018, suite à un coup d’Etat constitutionnel orchestré par le putschiste Azali Assoumani pour prendre le pouvoir et s’y pérenniser jusqu’en 2030 voire au-delà. Ils ont rappelé que cette situation a créé une instabilité politique, sociale et économique criante qui risque de s’amplifier et de compromettre ainsi l’intégrité territoriale, l’unité nationale et l’autonomie des îles, principes pourtant intangibles et garantis par l’article 42 de la constitution.

L’autre message véhiculé par les intervenants c’est un appel à l’unité, à la solidarité, à l’Etat de droit, au respect de la constitution et des accords de Fomboni, seuls gages d’une paix civile et politique en Union des Comores.

Les conférenciers ont tenu à souligner leur préoccupation face à la profonde crise économique, financière et sanitaire qui secoue le pays, se traduisant par des arriérés de salaires, la faillite des sociétés d’Etat, les licenciements abusifs, les détournements des fonds publics à des fins propagandistes et privés… tels sont les prémices d’un régime aux abois qui se dirige vers la fin.

Les conférenciers ont rappelé le travail colossal réalisé depuis deux ans par la diaspora et les forces vives de la nation, sans lequel le monde entier et nos partenaires ne seraient autant mobilisés et sensibilisés sur la cause Comorienne.

Les conférenciers ont appelé les Comoriens à se préparer à une désobéissance civile et rappelé en même temps à l’opinion internationale, garants des accords de Fomboni, que les Comores risquent d’entrer dans une guerre civile, si le Colonel Azali Assoumani ne convoque pas le collège électoral le 23 novembre 2020.

Paris le 15 octobre 2020

Cellule de la communication du CNT