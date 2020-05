Communiqué du mouvement des jeunes patriotes Dawla Ya Wuhaki

Communiqué:

Une gestion catastrophique a provoqué une situation chaotique ,donc tragique .Nous savons tous que la situation est hors contrôle. Pendant que le nombre de décès liés au coronavirus continue de progresser dans notre pays, nos dirigeants continuent d’exercer leur politique de menace afin de créer un climat de peur .C’est justement ce dernier qui pousse les blouses blanches soit à opter pour le silence,soit à mentir à la population. Nous avons le constat amer que certaines des mesures prises contre la pandémie ne sont pas de nature à nous laisser penser que la situation, présente un grave danger pour la santé publique . Les dirigeants politiques et le comité scientifique qui ne travaillent pas scientifiquement, minimisent l’ampleur du danger puisque leur objectif n’est pas de sauver des vies mais plutôt de sacrifier la populace.

Dire qu’il n’y a qu’un seul décès alors que chaque jour, on enterre des morts, revient à justifier leur stratégie de dissimulation, de désinformation et d’incompréhension, optée par ce régime des faux-semblants. C’est pour cette raison que les arrestations nocturnes qu’exercent des éléments de la gendarmerie nationale sont conçues par le peuple comorien comme une pratique visant à collecter des fonds au profit de ce régime sadique et criminel.

Comment peut-on comprendre que :

-les personnels médicaux n’ont jusqu’alors des équipements de protection personnelle, alors qu’on sait que protéger les personnels médicaux, c’est protéger aussi les patients,

-jusqu’alors aucune information n’est annoncée pour les traitements qui pourraient être bénéfiques pour les patients infectés,

– jusqu’alors aucun épicentre n’est ciblé,

– jusqu’alors ce comité scientifique n’a aucun plan de riposte.

Par conséquence, nous (mouvement des jeunes patriotes Dawla ya Haki) lançons un appel patriotique à tous les comoriens, à toutes les factions politiques, à tous les partenaires de l’Union des Comores, à la diaspora, aux organisations de la société civile de se mobiliser pour créer une structure salvatrice susceptible de faire sortir notre pays dans cette situation chaotique généralisée.

Enfin, nous tenons à encourager ceux ou celles qui ont mis enjeux leur vie pour sauver celle des autres.

Fait à Moroni, le 08 Mai 2020