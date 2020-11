Communiqué du parti Radhi : Il déplore le comportement irresponsable opposants

Ce dimanche 1er Novembre 2020, les militants du Parti RADHI se sont réunis à Bangoi Kouni pour une analyse de la situation politique qui prévaut dans le Pays.

Les participants venus de toutes les régions de Ngazidja avec des représentants d’Anjouan et de Mohéli, ont renouvelé leur confiance au Secrétaire Général élu du Parti, le Ministre Houmed Msaidie et l’ont félicité de ses efforts soutenus dans la réalisation de ses missions confiées par le Président de la République.

Suite à une analyse de la situation politique, ils ont exprimé leur volonté de contribuer davantage au renforcement de la cohésion et de l’efficacité de l’action gouvernementale pour faire face à la déstabilisation annoncée et aux actions subversives entreprises par certains opposants belliqueux, assoiffés de pouvoir au mépris du Droit et de la Démocratie.

En effet trois ans après l’adoption de la nouvelle Constitution issue des recommandations des Assises Nationales citoyennes et 18 mois après l’élection de SEM AZALI ASSOUMANI à la magistrature suprême de l’Etat pour un mandat de 5 ans, il est troublant et incompréhensible de lire et d’entendre des lignes et des voix qui scandent à l’application de l’ancienne constitution et à la démission du Président élu, sur fond de violences nourries de haines et d’impostures.

Où est le droit, où est la Démocratie, pour des gens qui prétendent lutter contre la « dictature » d’un régime qui veille à l’exercice des libertés d’expression dans le respect de la loi et qui se déploie pour la mise en œuvre du Programme pour lequel il a été choisi par le peuple, à savoir l’Emergence des Comores à l’Horizon 2030.

Le Parti RADHI déplore le comportement irresponsable et perfide de certains opposants et condamne les tentatives de déstabilisation entreprises et planifiées contre le pouvoir issu des élections présidentielles de 2019 et reconnu par la communauté internationale.

Le parti RADHI estime qu’en cette période de crise sanitaire mondiale de la pandémie de la COVID-19, l’heure est plus que jamais à l’union des forces vives de la Nation pour combattre ce fléau. Il se réjouit de la promptitude et de la perspicacité du chef de l’Etat, son Excellence AZALI ASSOUMANI pour les mesures courageuses prises par son Gouvernement en vue de soutenir l’économie du Pays et protéger la population comorienne ; mesures dont les résultats sont bien appréciés au niveau national et international.

Le parti RADHI se félicite également de la mise en œuvre du Plan Comores Emergent suite aux résultats obtenus à la Conférence de Paris, gage de progrès économique et social pour la paix et la stabilité de notre pays.

Il lance un appel aux mouvements de l’opposition à faire valoir le patriotisme et l’intérêt général dans leurs combats politiques pour une alternance apaisée au détriment des manœuvres subversives aux lourdes conséquences. Il les appelle à prendre la mesure de la situation et à faire preuve de sens de responsabilité.

Le Parti RADHI appelle aux forces du progrès à s’unir davantage pour faire triompher la dynamique engagée vers la consolidation de l’Unité Nationale et de l’Emergence du Pays.

Le Parti renouvelle sa confiance et son engagement politique aux côtés du Président de l’Union des Comores SEM AZALI ASSOUMANI dans l’exercice de son mandat conformément à la Constitution révisée de 2018 et soutient sa volonté inébranlable de faire de l’Union des Comores un pays émergent à l’horizon 2030.

Le Bureau National