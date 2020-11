Communiqué important de la fédération de football des Comores

Le Comité de Normalisation pour la FFC par l’entremise de la Présidente Mme Kanizat Ibrahim, informe les responsables des équipes championnes : USZ de Zilimadjou et Ngazi de Mirontsi, qu’un budget leur est alloué pour appuyer leurs déplacements et leurs séjours en Zambie et au Bostwana.

Par conséquent, ils doivent soumettre à la comptabilité de la FFC, rapidement, pour chaque équipe, 3 factures proforma de billets d’avion aller et retour et 3 autres d’hôtels pensions complets.

Merci pour votre compréhension.