Communiqué : Le parti Dudja appelle Azali à être en phase avec la diaspora

6 juillet. Parti Socialiste Démocratique des Comores P.S.D.C-DUDJA.

Nous venons de célébrer le 45ème anniversaire de l’indépendance du pays dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire. Ce moment de communion constitue l’occasion de resserrer les forces, de faire preuve de responsabilité, de comprendre le vrai sens des libertés et de consacrer le respect de la loi tout en s’imprégnant de la culture du labeur.

Le contexte difficile que vit le pays commande de se défaire de son égoïsme et d’éviter les intérêts étriqués, en adoptant la voie du dialogue et de la concertation sans aucune exclusion, comme l’a souligné le chef de l’Etat dans son allocution solennelle d’aujourd’hui. La diaspora fait partie intégrante de la fondation et du développement du pays, nous nous devons d’être en phase avec elle.

Il est donc important de rappeller que le 6 juillet est une date historique où beaucoup de nos prédécesseurs ont parfois consenti d’énormes sacrifices pour l’accomplissement d’une Republique véritablement Sociale dans sa quête du bonheur.

Le P.S.D.C-Dudja par la voix de son Président d’honneur Monsieur Mzé Abdou Soulé ELBAK exprime ses félicitations au peuple comorien et reste persuadé de surcroît que l’édification des Comores de demain se conjugue avec le respect des réformes fondamentales adoptées dans divers domaines, tels que les secteurs de l’éducation et de la santé tout en adaptant les lois aux profondes mutations opérées dans la société comorienne et dans le monde en général.

Les difficultés économiques et sociales que vit le pays commandent la conjugaison des efforts de tous, en plaçant l’intérêt suprême de la patrie au-dessus de toute autre considération.

Nous nous devons d’éviter les tiraillements politiques et les conflits montés de toute pièce ainsi que les projets à même d’entraîner un effet d’exclusion.

Le P.S.D.C-Dudja exprime son engagement à œuvrer à la promotion de l’économie nationale, à défendre les catégories vulnérables, à consacrer la justice sociale et à proposer des solutions sérieuses et réalistes aux crises politique, économique, sociale, éducative et médico-sanitaire qui prévalent dans le pays.

Le P.S.D.C-Dudja appelle à œuvrer, de concert, pour faire réussir le projet de société porté par le gouvernement en place à savoir l’emergence, au service des Comores et de son peuple.

Le bureau politique