Comores: Covid- 19, Hospitaliser d’office les patients positifs à risque

-Hospitaliser d’office les patients positifs à risque

– Le Madjani est-il vraiment efficace?

Le personnel médical s’est alarmé à plusieurs reprises de la venue tardive de patients positifs au Covid 19. Il a raison. Mais il faudrait sans doute le pointer du doigt pour les patients qu’il laisse partir chez eux alors qu’ils savent ou devraient savoir qu’ils sont à risque.

J’ai l’impression que parfois tout est fait mécaniquement. L’on a des symptômes, l’on se présente pour un dépistage. Une fois celui-ci fait, si l’on est positif, des médicaments sont délivrés et le patient retourne chez lui pour y suivre son traitement. Je connais 3 personnes, testées positives avec des comorbidités ( hypertension artérielle, obésité, diabète, insuffisance cardiaque etc ) qu’on a laissées partir chez eux. Évidemment par la suite, il y a eu complications. Les patients ne sont pas systématiquement suivis à domicile, loin de là. Ne pourrait on pas réellement suivre ou alors hospitaliser toutes les personnes à risque? Je crois que ça éviterait beaucoup de décès.

#Madjani

Maintenant autre chose. Cela fait un an, les comoriens parlent de « madjani » pour soigner le Covid. J’en ai entendu parler pour la première fois l’année dernière quand « la dengue » sévissait. Il était présenté comme un produit miracle, contre lequel le Covid, la dengue voulais-je écrire ne peut rien.

Beaucoup, croyant en ses bienfaits ne se présentent pas à l’hôpital, se contentant, de toute cette vapeur inhalée, la bouche grande ouverte, généralement sous un drap avec une marmite dans laquelle on a préalablement laissé bouillir des plantes médicinales. Quid de la posologie? Ce traitement est il efficace? Quelles plantes utiliser? Sur quelle durée? Le conseil scientifique et autres comités anti-Covid n’ont jamais répondu à cette question ni porté des précisions. Ils ont même laissé prospérer cette idée. Pourtant, un médecin m’a dit que le Madjani loin d’être bénéfique était même nocif en ce qui concerne la lutte contre le Covid-19.

Il faudrait peut être nous dire ce qu’il en est. Dire aux comoriens si le Madjani est vraiment efficace contre le Covid-19, et nous dépêcher d’aller le breveter avant qu’on nous vole notre idée.

Plus sérieusement, il faudrait peut être dire aux comoriens que si le Madjani nous guérit du Covid, c’est que même sans, nous nous en serions sortis. Leur dire peut être qu’aucun Madjani ne peut sauver un patient positif avec des complications. L’hôpital, si. A condition que l’on s’y prenne à temps.

Courage à tous

FSY