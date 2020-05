Comores Télécom arnaque (encore) ses clients

Tribune: Alors que les pays du monde œuvrent à la survie de l’espèce humaine menacée par un virus mortel et sans frontière, que gouvernements, peuples, et célébrités multiplient les gestes de générosités à l’endroit des plus démunis, des faibles, Comores Télécom, de son côté, continue de ponctionner le petit peuple. Faible avec les forts, fort avec les faibles – voilà les slogans qu’on pourrait attribuer à Comores Télécom.

Comores Télécom fait profession de mensonge, et la promotion de ce mois de ramadan, le fameux « HURI ILLIMITÉ SOIR », en est l’exemple (et je suis moi-même un parmi celles et ceux qui ont subi ce mensonge). Samedi 27 avril, début du mois sacré de Ramadan aux Comores, presque tous les abonnés Huri ont reçu ce SMS : « CONNEXION ILLIMITÉE DE 18H À 6H POUR 1000FC SEULMENT PENDANT LE MOIS DE RAMADAN ». Du pipo, rien que ça ! La fameuse promotion de connexion illimitée est en réalité une offre « limitée » à 3Go.

Lorsqu’on se rend sur place, à Volo Volo, au siège social de l’opérateur, ou si on arrive à joindre, par chance, le service client, la réponse est peu convainquant : « si les 3Go sont épuisés le débit se réduit à 512 kbps », ce qui est une duplicité car cette réduction de débit ne tient pas plus de 10 minutes. Et nombreux sont les clients qui sont tombés dans ce filet de piège tendu.

Ce samedi, j’ai activé l’offre à 18h. À 18h 45, un SMS surprenant m’annonce que 90% de mon forfait est épuisé. Cinq minutes plus tard, aucun accès à internet. Sur le coup, comme tout utilisateur, j’ai pensé à un problème de connexion un signal réseau faible. Je me suis dit : « bon ça arrive ! ». Dimanche j’ai relancé l’opération, que dal ! Même phénomène, aucune connexion.

Comme tout client assoiffé de réponses, j’ai contacté le service client dont un agent signifie ignorer où était le problème, et que je devrais me rendre à leur siège. Chose faite. D’abord au service marketing (la dame qui m’a reçu pensait que l’offre en question était de 750FC. Ce prix concernait une promotion de 2018 et non pas de cette année). Ensuite on m’a dirigé vers le service commercial, toujours aucune explication. Finalement, on m’a fait rencontrer leur chef. Ce dernier m’a fait remplir une fiche de réclamation en promettant que je serai appelé par le service concerné (toujours rien et ça fait déjà plus de 10 jours). Vous l’aurez compris, je suis parti bredouille.

Une source interne m’a fait savoir, que l’ancien forfait illimité (21h à 6h) a été remplacé par celui-ci, dit-il, car ils perdaient de l’argent. Des publicitaires qui n’ont que faire de l’intérêt général, voilà ce qu’ils sont.

Alors cessez de nous prendre pour des cons. Une promotion est censée être « un produit dont les conditions de vente sont déterminées pour en accroitre la vente » (dictionnaire de français Larousse mobile, version 5.1, 2018), et non pour faire fuir les clients. Soyez responsable et respectez vos engagements.

Antoisse Mohamed, un citoyen en colère.