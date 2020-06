Comores Télécom : l’incompétence de Omar Abdou met en colère les clients

Comores Télécom a organisé depuis avant hier la migration technique de ses données vers une nouvelles technologies dite FMC (Fixe Mobil Convergence). C’est nouvelle technologie plus performante qui a été introduite et l’installation a commencé depuis un peu moins d’un an. La direction commerciale de Comores telecom savait que la migration allait se faire. Mais malgré ce calendrier connu par le directeur commercial et ses techniciens, ils sont restés silencieux et ont brillé par leurs absences.

Omar Abdou, directeur commercial, a brillé, une nouvelle fois, par son incompétence. Il lui revenait pourtant, en tant que directeur commercial et avec ses techniciens, de préparer les consommateurs clients de CT afin que tout puisse se passer dans de bonnes conditions. Les consommateurs de comores télécom sont restés dans l’ignorance et le flou artistique total qui risque de porter atteinte non seulement à l’image de la société, mais aussi pour son chiffre d’affaire. Omar Abdou, dans un pays normal, aurait été contraint à la démission pour incompétence, mais nous sommes aux comores.

Les revendeurs des recharges rencontrent également un grand problème lié au code qui est trop long. « Nous devons maintenant faire le travail de CT en prenant à chaque environ 40 minutes pour recharger et expliquer aux clients. Les clients se sentent arnaquer avec cette nouvelle technologie. Nous avons décidé d’aller rencontrer le directeur et de demander le remboursement de nos achats en crédits.. », déclare un commerçant souhaitant rester anonyme.