Comoriens bloqués à Dubaï : le gouvernement décline la main tendue du patron d’Armada

Alors que Rahif Hakmi, le patron du groupe Armada est prêt à rapatrier les Comoriens bloqués à Dubaï suite à la fermeture des frontières due à la crise sanitaire mondiale de coronavirus. Sans surprise le gouvernement refuse de saisir la balle au bond. Interrogé à ce sujet par La Gazette des Comores, le ministre de l’économie et porte-parole du gouvernement se délecte de ses habituels sarcasmes : « La philanthropie fait partie des gestes nobles de tous ceux que la vie a favorisé », nous répond-il, précisant un peu plus tard que le gouvernement est à pied d’œuvre pour rapatrier ces passagers, et pas seulement ceux qui sont à Dubaï.

Début avril, l’État comorien a rompu, pour cause de « retard », avec le groupe Armada Holding, le contrat de construction d’un complexe hôtelier sur le site de Galawa-Maloudja avec un investissement de 50 millions de dollars. Comme si la rupture n’était pas suffisante, Moroni envisage une plainte contre le groupe. Une source proche du dossier accuse le gouvernement d’avoir poussé Armada à la sortie pour pouvoir « céder le site à un autre investisseur ». Le milliardaire Rahif Hakmi a pris en charge depuis la semaine dernière une soixantaine de comoriens qu’il loge dans ses appartements de luxe aux Émirats.

Source: La Gazette des Comores

