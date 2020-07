Comoriens bloqués à Madagascar : Otages d’une guerre de Gang

Tribune: Comment des diplomates peuvent-ils en arriver là ? Quand ces comoriens désemparés ont demandé vainement un vol de rapatriement, l’ambassade n’est pas venu à leur sauvetage mais au contraire a appelé la police pour les matraquer. Aujourd’hui qu’ils ont affrété un avion en raison de 26Oeuros par personne pour un départ le 23 juillet, on assiste à un sabotage. victimes de terribles abandons et maintenant de complot mafieux.

Alors qu’ils se sont donnés rendez vous hier pour payer les billets, Ils se sont vus stoppés net. I ‘ambassadeur leur a informé que le gouvernement leur impose de rentrer par vague d’au plus 1OO passagers, tous les 5 jours. Mission impossible puisque le billet sera le double. En outre, Air mauritius a donné l’accord de principe de convoyer 156 passagers a raison de 260 euros par tête. Imaginez si le vol ne doit embarquer qu’a moitié plein. Avec le quota imposé le billet s’envolera à 4OO euros.

Soulignons au passage que d’après Kaambi les sites d’hébergement à Moroni ne pourront pas accueillir en surplus de ça. Mais la vérité en est autre puisque les vols au départ de Tanzanie ou de paris ont acheminé plus que ça.

Dans un communiqué, ces comoriens bloqués à Madagascar dénoncent des manœuvres visant à les arnaquer.

1) l’ambassade a passé outre le souhait des concernés. Il est convenu que kaambi va tenter un accord avec Moroni pour permettre le vol d’air mauritius à 260 euros (30kg en soute et 8kg de baguage en main). Sitôt la réunion finie, on assistera à une course contre la montre pour monter un business alléchant. Le vol à 260 euros saboté, l’ambassade monte un vol concurrence à 300 euros par personne et aurait déjà dans son tour de magie deux vols demain 21 juillet par Madagascar Airways. Le clou du spectacle : on n’a droit qu’à 23kg en soute et 5 en baguage à main. Butin du magot : 40 euros de différence x 750 passagers = 30000 euros.

L’ambassade vient de me confirmer qu’il a programmé 50 passagers pour le vol de demain matin et 50 pour le 2eme à midi. Aussi le vol d’Ab aviation de demain a une capacité de 56 passagers. Faites l’addition : les mêmes 156 Passagers qu’on les a refusé

2- un coup d’œil sur les 2 vols de rapatriement programmé subitement par AB aviation pour demain. Tanzanie et Madagascar. En réalité c’est l’armée qui a déjà payé la prestation pour rapatrier 28 militaires comoriens bloqués à Madagascar. Comment alors crée une opportunité pour faire le plein en embarquant autant de passagers monnayant 500 euros par billet ? Le vol à 260 euros saboté est une aubaine offerte à AB aviation, rackettant le double à son tour.

A noter qu’AB aviation va déployer un appareil de précision air au départ de Tanzanie. A l’aller comme au retour, il va vendre des billets à titre de rapatriement. Or cet avion est affrété par l’armée. AB aviation est-elle payée en totalité ou simplement pour les places qu’occuperont les 28 militaires sur le parcours Tana-Hahaya? Qu’est ce qui nous rassure qu’AB aviation ne profite pas d’une double facturation ?

Enfin il faut rappeler qu’Azali a déboursé plus de 10000 euros le 15 juillet pour extrader bobocha car il a tenté de lui tuer. On apprend encore qu’il va envoyer un avion pour rapatrier uniquement les militaires car c’est une question qui touche sa sécurité. Tandis que ceux qui veulent rentrer par leurs propres moyens sont empêchés de le faire. Quelle stupéfaction ? Mobilisons nous donc pour que l’état autorise ce vol qui coûtera à nos familles 260 euros par passager. Dénonçons avec rigueur la secte mafieuse qui tapisse à l’ambassade des Comores. Imaginez-vous 30000 euros ?

Par Cap Patrie