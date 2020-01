Le ministre de l’économie, des investissements, de l’énergie, en charge de l’intégration économique, du tourisme et de l’artisanat, porte-parole du gouvernement, Houmed Msaidié a livré le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 29 janvier 2020. Plusieurs sujets ont été à l’ordre du jour à commencer par le mouvement de grève enclenché par les acteurs économiques, les projets de l’énergie solaire, le coronavirus entre autres.

Au sujet de la grève des commerçants :

Le président de l’Union a insisté pour que le gouvernement dans son ensemble discute avec les syndicats et les organisations patronales afin trouver des solutions aux difficultés qui sont les leurs. Le chef de l’État a pris l’engagement de trouver des solutions aux maux qui frappent les Comoriens et il compte l’honorer. Certains acteurs de la grève des commerçants ont rencontré le ministre des Finances, lequel a pris plusieurs mesures et engagements pour satisfaire les doléances des acteurs économiques et ainsi faciliter la collaboration entre le secteur privé et le secteur public. La grève prend fin aujourd’hui et il s’avère que des doléances vont être formulées raison pour laquelle, le président de la République a encore une fois insisté pour que le gouvernement soit à l’écoute et privilégie le dialogue.

Aide à la création d’entreprise :

À l’issue de discussions entre le secteur privé et l’Uccia, une proposition a été faite pour la mise en place de centres de gestion agrée. Le président de l’Union a demandé au gouvernement de suivre attentivement cette proposition et ainsi se renseigner sur la volonté des opérateurs économiques d’accompagner cette initiative.

L’énergie solaire :

Plusieurs projets sont en cours et d’autres sont en attente. Il se pose la question de savoir comment la Sonelec peut accompagner ces investissements et collaborer avec les promoteurs des projets qu’ils soient du secteur privé ou public.

Ministère des affaires étrangères :

Le conseil des ministres a discuté des voies et moyens devant permettre de renforcer le ministère des affaires étrangères pour qu’il dispose notamment de ressources humaines compétentes et suffisantes. Suite à quelques changements effectués, le ministère se trouve avec un personnel insuffisant.

Le coronavirus en Chine :

Le conseil des ministres s’est penché sur les mesures prises aux Comores pour mettre à l’abri notre pays. Les acteurs concernés par cette situation se montrent plus que jamais vigilants. Toutes les mesures sont prises dans nos aéroports et des discussions sont engagées avec l’Oms et la Chine pour préserver les Comoriens et les Chinois qui arrivent dans notre pays.

Ministère de l’économie