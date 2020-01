Concert Mbosso : Beaucoup de clients veulent être remboursés

L’association Alawi The Best Concept devait organisé un concert de M’Bosso le 27 décembre. Le concert n’a pas eu lieu à cause de la pluie.

Mbosso et les organisateurs comoriens ont, dans une conférence de presse, demandé aux clients, de garder leurs billets jusqu’au prochain concert de M’Bosso, qu’ils se sont engagés à organiser.

Beaucoup de clients contestent cette procédure et veulent être remboursés. Hayba a demandé à un avocat ce que dit la loi.

Selon maître Abdoulbastoi Moudjahidi, dans un cas d’annulation comme celui ci, le remboursement du billet s’impose . Il est clair que la responsabilité contractuelle de l’organisateur est engagée . Les gens ont payé pour un concert de M’Bosso , à une date précise . Si l’organisateur ramène en concert un autre artiste que M’Bosso , il manquerait à une obligation contractuelle. Et s’il ramène M’Bosso à une date autre que celle prévue lors de la vente des billets , il manquerait également à une obligation contractuelle.

Selon l’avocat, l’idéal serait qu’une action collective , appelé en droit anglo-saxon « class action » soit engagé au nom de tous ceux qui ont déjà acheté des billets.

Mais ce type de recours judiciaire n’existe pas encore en droit comorien. Pourtant, il aurait permis de régler le problème une bonne fois pour toute. En l’absence de ce type de recours les victimes doivent saisir individuellement pour des petits montants (le prix des billets). Alors les frais de procédure peuvent être assez importants et dissuader les plaignants

Hayba Fm