En ce moment se déroule une Conférence de presse du Parti RDC de Mouigni Baraka Said Soilih au restaurant le select.

Plusieurs sujet sont au menu notamment le silence de l’ancien Gouverneur Mouigni Baraka Said Soilih, la conférence de Paris tenue au mois de décembre de l’année dernière et la situation juridique du Parti RDC.

ils n’ont pas oublié de présenter leurs condoléances à la famille et aux proches de l’ancien Gouverneur et Ambassadeur Said Hassane Said Hachim.

Ali Abdou Mouigni, Hayba Fm