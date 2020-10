Conseil de l’ordre des avocats : Mzimba menace ceux qui le contestent  

Pour celui dont le mandat a expiré depuis le mois d’avril,la pétition signée par 33 de ses confrères appelant à des élections le 31 octobre prochain, est « attentatoire au respect dû à la justice ».

Suite à la pétition signée et publiée le 26 septembre par 33 avocats, à la tête desquels Me Fahmi Said Ibrahim, le Conseil de l’ordre des avocats, cible de ladite pétition, n’est pas resté sans réactions. Dans une conférence de presse le week-end dernier, le bâtonnier Me Mzimba a déploré la façon dont ses contestataires se sont exprimés. « Ce n’est pas dans mes habitudes de m’exprimer devant les medias s’il s’agit des affaires judiciaires », devait-il caler d’emblée, comme pour éviter le retour du bâton après avoir déjà pris à partie Me Fahmi Said Ibrahim pour avoir dénoncé à l’ORTC il y a quelques mois une décision de la Cour d’appel, libérant sous caution un violeur sexuel.

« Mais la pétition qui a été signée et les propos malsains de nos confrères m’ont poussé aujourd’hui à le faire. Dans notre métier, il faut respecter l’honneur, la dignité, la délicatesse et la probité de l’avocat », poursuit-il. Il montre que le Conseil de l’ordre entend remercier les membres du barreau de Moroni qui n’ont pas signé de la pétition refusant le prolongement du mandat de l’actuel bureau présidé par Me Mzimba lui-même. Lequel bureau, il faut le rappeler, le mandat a expiré depuis le mois d’avril. « Par ce refus d’adhésion, ils ont témoigné de leur attachement sans faille aux valeurs et devoirs devant présider à notre profession », s’est-il réjoui.

Si le Conseil dit adresse ses remerciements à la grande majorité des avocats signataires de la pétition pour ne s’être pas versés dans des attaques « personnelles, diffamantes et attentatoires » à l’honneur tant du bâtonnier de l’ordre, il regrette l’attitude « particulière » de deux confrères, à savoir Me Moudjahidi Abdoulbastoi et Me Idriss Mze Mouigni. « Ilont lourdement manqué à leur devoir déontologique par desinterventions répétées empruntes des discourtoisies, d’insolence et de défiance, indignes de notre profession », regrette Me Mzimba, très acerbe, mais très frileux.

Le bureau de l’ordre tient à rappeler que le barreau de Moroni est avant tout une institution judicaire composée d’auxiliaires de justice ayant tous prêtés serment devant la Cour d’appel de Moroni. Qu’à ce titre, il reste soumis comme chacun des membres qui le compose, au contrôle de la Cour d’appel comme le prévoit les dispositions des articles 38, 52 et suivant de la loi N 08-10 /AU de 2008 portant organisation de la profession des avocats en Union des Comores.

« La pétition du 26 septembre couplée de affirmations selon lesquelles le barreau est une institution indépendante, dépourvue de toute interdépendance avec l’organe judiciaire, pour s’opposer à la décision de la Cour d’appel de Moroni, sont non seulement mensongers mais lourdement attentatoires au respect dû à la justice. C’est la raison pour laquelle, avec regret, le Conseil de l’ordre, dans l’intérêt de toute la profession prendra en temps et en heure les mesures disciplinaires qui s’imposent afin de préserver l’entièreté du corps des avocats du Barreau de Moroni », a conclu celui qui n’a été entouré par aucun membre du Conseil lors de sa conférence.

Nassuf Ben Amad/La Gazette des Comores