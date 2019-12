Consulat des Comores à Laâyoune : El-Amine Souef : « L’Algérie connait bien notre position »

Question: A quoi sert un consulat à Laayoune ?

Mohamed El-Amine Souef : Les Comores se déploient pour de nouveaux horizons dans le domaine de la coopération. Elles ont

signé récemment des Accords avec le Brésil et l’Inde. Le pays s’approche

de la Russie et vient de signer des Accords d’un partenariat rénové avec la France. Nous avons aussi décidé d’ouvrir en 2020 des Consulats généraux à Marseille, au Kenya et à Maurice. L’Union

des Comores envisage d’établir un partenariat stratégique avec le

Royaume du Maroc, d’où cette décision d’ouvrir une Ambassade des Comores

à Rabat au courant du mois de janvier prochain. Dans la foulée, le

Maroc ouvrira officiellement une Mission à Moroni, en marge de la

commission mixte qui se tiendra aux Comores au mois de mars prochain.

Question: Que répondez-vous aux étudiants comoriens qui,

selon certaines informations, devront mettre 48h à partir de Rabat pour

se rendre à leur consulat.

MES: La gestion des dossiers des étudiants comoriens au Maroc a été

toujours confiée soit à l’ambassadeur des Comores au Caire accrédité

auprès du Maroc ou en pratique par l’ambassade des Comores à Paris,

voire même l’ambassade du Sénégal à Rabat pour les questions

administratives urgentes. Un Consulat au Maroc quelle que soit sa

localisation est une avancée. Par ailleurs, le pays a programmé

l’ouverture d’une ambassade à Rabat au début de l’année prochaine. C’est

justement pour répondre aux inquiétudes et autres tracasseries

auxquelles ces étudiants sont aujourd’hui confrontés que nous allons ouvrir cette ambassade, le Maroc étant l’une des premières destinations

des étudiants comoriens à l’étranger.

Question: Vous avez choisi une zone de conflit géopolitique

pour installer la chancellerie comorienne. Quelle lecture peut-on faire

de cette décision ?

MES: Depuis 1978, la position de l’Union des Comores a été toujours

constante et claire au sujet de la marocanité du Sahara et des enclaves

de Ceuta et Mellilia. La Côte d’Ivoire et le Sénégal ont devancé les

Comores en ouvrant des consulats honoraires à Laayoun. L’ouverture du

consulat des Comores à Laayoune témoigne du profond attachement du

gouvernement comorien à intégrité territoriale du Royaume du Maroc.

L’Union des Comores souffre encore de la question de Mayotte pour ne pas

exprimer sa totale solidarité avec un pays frère et ami dans la

consolidation de son unité nationale et de son intégrité territoriale.

Des questions géopolitiques similaires en Afrique, notamment le cas de

l’Erythrée et du Soudan du Sud ont été gérées de la même manière.

Question: Quid de nos relations avec l’Algérie ?

MSE : Le Sahara est disputé entre le POLISARIO et le Royaume du

Maroc. L’Algérie qui entretient des relations avec le Maroc n’a

jamais réclamé sa souveraineté sur le Sahara. L’Algérie connait bien la

position des Comores sur la question du Sahara. L’Union des Comores n’a

jamais reconnu la RASD.

Propos recueillis par Toufé Maecha/ LGDC