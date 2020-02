Contre les propos haineux, une proposition de sortie de la crise. Par le député Abdallah Ben Omar

Ndzouani En Marche (NEM) condamne fermement les propos de Chamssidine Maanfou.

Ses injures et ses mots grossiers n’engagent que lui-même et non pas Anjouan. Nous sommes tous des frères. Si aujourd’hui certains frères manquent ou maltraitent d’autres frères, il faut les nommer directement. Il ne faut pas mettre en cause toute une île parce qu’un ressortissant de cette île a insulté un autre.

Frères comoriens c’est le piège qu’on nous a tendu. Certaines personnes veulent à tout prix créer une tension permanente entre les îles. Seul moyen de survivre. Le NEM réitère sa position de régler cette crise politique par le dialogue. La violence ne nous ramènera à rien. Le NEM privilégie des états généraux inter-îles afin de sortir de cette crise. Mais il pose un préalable : la libération des prisonniers politiques, la fin des Intimidations, menaces, et impunité. Ces états généraux doivent être faits en présence de la communauté internationale. C’est la seule voie paisible de sortie de crise.

Le Député Abdallah Ben Omar.