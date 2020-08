Coopération France-Comores : « La France a engagé 500 M€… »

Discours de M. Marc LAMY

Chargé d’Affaires

Ambassade de France aux Comores

Mme la Ministre de la Santé,

Monsieur le Secrétaire d’Etat en charge de la Coopération Internationale,

Monsieur le Représentant de la Commission de l’Océan Indien,

Monsieur le directeur-adjoint de l’Agence Française de Développement,

Mesdames et Messieurs, chers amis ;

C’est avec un immense plaisir que je suis avec vous aujourd’hui pour remettre, au nom de la France et à travers l’Agence française de développement et la Commission de l’Océan Indien, des matériels et équipements médicaux de grande qualité destinés à combattre, en Union des Comores, la pandémie de la Covid-19 qui sévit depuis plusieurs mois à travers le monde.

La France a engagé 500 M€ pour l’Afrique dans le cadre de cette lutte mondiale. La solidarité française s’exprime aujourd’hui, ici aux Comores, tout comme, il y a quelques jours, à Maurice et à Madagascar.

C’est grâce à un financement exceptionnel de 2 M€, délégués par l’Agence française de Développement à la Commission de l’Océan Indien en mai 2020, que, dans le cadre du réseau régional de Surveillance et d’Investigation des Epidémies, les Comores vont pouvoir conforter leur plan de riposte en disposant d’équipement destinés aux patients et aux soignants.

La France apporte son appui à la COI et au RSIE depuis 2007. Les montants cumulés de cette aide représentent, avec cette nouvelle contribution, un total de 22 M€.

Le plan d’urgence du RSIE qui mobilise, entre autres acteurs, la Plateforme d’intervention régionale de la Croix-Rouge (PIROI) et l’Institut Pasteur de Madagascar, doit permettre aux États membres de la COI de mener les actions de diagnostic et de prise en charge des populations dans ce contexte de crise sanitaire.

Dans le stock qui est aujourd’hui remis aux autorités comoriennes par la COI, sont compris une plateforme PCR, équipée de 50 000 tests rapides et de trois lecteurs Genexperts, de même que d’autres équipements de laboratoire, destinés à couvrir les besoins de l’ensemble du territoire.

À cette plateforme, s’ajoutent douze respirateurs et deux ambulances pour l’acheminement des malades dans les quatre centres de traitement. Ces centres seront équipés avec vingt et un lits, trente-quatre appareils de suivi automatisé des patients ainsi que des matériels pour les traitements en soins intensifs.

Afin de protéger les soignants, des équipements individuels de protection complets sont également mis à disposition.

Je remercie les représentants des autorités comoriennes, de la Commission de l’Océan Indien et de l’Agence française de développement, pour n’avoir ménagé aucun effort pour servir les Comores dans ce contexte si particulier.

La coopération française aux Comores constitue une équipe opérationnelle, motivée et dévouée. Elle travaille en étroite coordination avec les autorités comoriennes et les partenaires tels que l’UNICEF, le Partenariat Mondial pour l’Éducation dont elle assure la coordination, l’Union Européenne, l’OMS, le PNUD et la Banque Mondiale.

Comme le soulignait Monsieur J-Y. Le Drian, la pandémie de COVID-19 nécessite la mobilisation de la solidarité internationale et des coopérations dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’environnement.

La lutte contre cette pandémie mondiale qui coûte la vie à tant de personnes et qui porte atteinte à nos sociétés requiert une coopération internationale renforcée et fondée sur la transparence, la science et la solidarité.

C’est en ce sens qu’aujourd’hui, ce don de la France, pays ami des Comores, via les instances régionales de la COI, doit nous permettre de faire face, avec tout l’appui des partenaires et des États de la région, au danger de la Covid-19.

Mais nous devons aussi prendre en compte les conséquences à plus long terme de cette crise. La France continuera à apporter son soutien aux Comores dans le secteur de la santé, comme cela est déjà le cas avec le Plan de Développement France-Comores de 150 M€, dont un budget de plus de 50 M€ consacré à la santé.

Je souhaiterais conclure en ayant une pensée pour les soignants et les équipes d’intervention qui sont au contact du virus et qui font preuve, chaque jour, d’un dévouement sans égal. Je tiens à les assurer de notre profonde reconnaissance.

Je vous remercie.

Marahaba mendji