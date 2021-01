Coopération Sino-Comorienne : des hommages de reconnaissance à l’équipe partante

Une délégation composée de 9 médecins spécialistes chinois a été reçue au Ministère de la santé ce mardi 19 janvier 2021.

La visite de cette équipe de médecins rentre dans le cadre de la coopération médicale entre la Chine et les Comores qui a débuté depuis 1994. Il s’agit de la 14ème équipe arrivée aux Comores.

Contrairement aux rumeurs qui circulent, ces médecins et spécialistes vont, comme à l’accoutumé, servir le pays pour l’amélioration du système de la santé nationale au-delà de la COVID-19. << Comme l’équipe médicale sortante, nous sommes venus appuyer les médecins locaux pour améliorer la qualité des soins auprès des populations. Toutefois, on pourrait intervenir dans la luttre contre la COVID-19 même si ce n’est pas l’objectif premier de nos missions successives>>, a éclairci un des médecins devant la Ministre de la Santé.

S’agissant de la répartition de cette équipe, le CHU El-Maarouf recevra un anesthésiste, un cardiologue, un orthoptiste, un acupuncteur, un gynécologue et un interprète. Au CHRI de Hombo, il y aura d’abord un chirurgien en attendant deux autres spécialistes qui arriveront dans les prochains jours. Enfin un chirurgien et un gynécologue seront basés au CHRI de Fomboni.

Dans son allocution la patronne de la santé a remercié les travaux réalisés par la treizième équipe et souhaité une bonne arrivée à la quatorzième équipe. << Cette énième mission sanitaire justifie la bonne coopération qui existe entre la Chine et les Comores depuis l’indépendance de notre pays jusqu’à nos jours. Au nom de l’Etat comorien et en mon nom personnel, je tiens à vous remercier (la 13ème équipe) et à vous souhaiter un bon retour dans votre pays. Je souhaite la bienvenue à la 14ème équipe et vous souhaite de mener une bonne mission aux Comores>>.

Madame la Ministre a rendu un hommage à l’équipe partante pour leur travail “remarquable”. Elle a exprimé la reconnaissance du peuple comorien.

Avant de clore la cérémonie la ministre a honoré l’équipe partante par une remise d’attestations de fin de mission.

Ministère de la santé