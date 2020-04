Corée du Nord: Le dictateur Kim Jong-Un en état de mort cérébrale

La dictature en Corée du Nord bientôt terminée. Serait-il mort le dictateur ? En tout cas, la chaîne d’informations CNN a révélé, en ce mardi 21 avril, au matin, que les services de renseignement américains cherchent à vérifier l’état de santé de Kim Jong-Un, le dirigeant nord-coréen.

Selon certaines sources, il serait dans un état grave. Une journaliste de NBC, citant d’autres sources au sein des services de renseignement a même évoqué l’hypothèse selon laquelle dictateur serait en état de mort cérébrale. Ce qui est certain, et c’est ce qu’ont annoncé également par des médias sud-coréens, c’est que Kim n’a pas été vu en public depuis le 11 avril. Il n’a pas non plus participé, le 15 avril, à la célébration de l’anniversaire de son grand-père, le fondateur du régime – soit la plus importante fête en Corée du Nord. Selon plusieurs médias, Kim Jong-Un a subi le 12 avril une opération cardiaque, conséquence de sa consommation de tabac et de son obésité.