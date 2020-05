Coronavirus : 100 000 masques pour 900 000 personnes, le calcul n’est pas bon

Les calculs ne sont pas bons. Dans un communiqué le gouvernement a annoncé que le pays dispose de 100 000 masques pour une population estimée à 900 000 personnes. Il faut savoir que la durée utilisation d’un masque est de 4 heures maximum et que le personnel médical doit changer régulièrement de masque pour ne pas contaminer d’autres patients. En moyenne le personnel médical utilise 6 masques par jour sans tenir compte des patients. On vous laisse faire le calcul. Le gouvernement n’a pas anticipé cette crise sanitaire or on est le dernier pays à être touché. Le pays avait le temps nécessaire pour sauver des vies.

Voici un extrait du gouvernement qui montre l’incompétence et l’impréparation. Le gouvernement continue de coûter sur les autres pays pour la santé de la population:

Le Président informe la population que le pays dispose de « 100.000 masques de don et une première commande de 300.000 masques a été lancée par le gouvernement. Des contacts ont été pris avec des fabricants locaux pour lancer aussi des commandes, en veillant aux normes de fabrication ».

Le Président révèle que « des nombreux pays sont disposés à nous appuyer comme la France. L’Inde va dépêcher incessamment une mission à Moroni pour l’envoi de médicaments, d’équipements et de médecins pour aider le personnel local ».