Coronavirus: 13 patients sur le point de sortir de l’hôpital

Le ministère de la santé et la coordination chargée du Covid-19 rassurent sur les dispositions à leurs yeux « suffisantes » des équipements médicaux pour lutter contre la propagation du Covid-19 et reprochent au personnel soignant de ne pas en faire bon usage. L’occasion pour le ministère d’annoncer que 13 patients vont bientôt sortir de l’hôpital de Samba pour être ensuite placés en quarantaine pour un suivi.

Le comité de coordination et le ministère de la santé ont tenu une conférence de presse en début de semaine, lundi 11 mai. Ils ont essayé d’éclaircir certains points objets de polémiques et ainsi lever les doutes sur la gestion de la crise sanitaire à coronavirus. Entre ingérence de l’hôpital de Samba et le manque d’équipements médicaux, le docteur Yousouf Mahmoud, perçu comme le bras technique du directeur d’El-maarouf, tient à rassurer que le pays dispose des équipements nécessaires pour lutter contre cette épidémie. « Nous avons bien évidement du matériel suffisant mais c’est le personnel soignant qui n’en fait pas bon usage ou plutôt, ils font référence à ce qui se passe en occident », dit-il.

A Ngazidja par exemple, chaque district de région a été équipé de trois boites de masques et de deux boites de gants pour faire face à la pandémie. Depuis le 30 avril à ce jour, 84 cas ont fait l’objet de prélèvements et seulement 11 sont déclarés positifs au covid-19. « Au départ, nous avions 30 patients à l’hôpital insulaire de Samba. 5 d’entre eux sont décédés dont 1 par le Covid-19 selon les résultats du RT-PCR », indique de son côté le docteur Djabir, médecin en chef des urgences de l’hôpital El-Maarouf, avant d’ajouter qu’« actuellement, l’hôpital compte 16 patients dont 13 qui vont bientôt sortir. Pour le moment, nous sommes en train de voir où ils vont être installés pour passer leur quarantaine avant de rejoindre leurs domiciles respectifs ».

Le ministère de la santé insiste sur les renforcements des mesures barrières pour éviter une explosion de la contamination. « Pour une population de plus 800 000 habitants, 11 cas est un chiffre important », reconnaît Loub Yakouti, la ministre de la santé.

Andjouza Abouheir/LGDC