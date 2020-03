ÉPIDÉMIE – L’épidémie de coronavirus continue à se propager dans le monde. Nouvelle augmentation du nombre de contaminations en Chine et premiers décès aux États-Unis et en Australie… L’épidémie s’approche désormais des 3000 morts pour plus de 86.000 infections dans une soixantaine de pays. En France, 130 cas sont désormais confirmés, dans douze régions au total. Suivez les dernières informations.

Source : LCI