Coronavirus : 145 cas suspects selon le ministère de la santé

Ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Protection Sociale et de la Promotion du Genre.

Moroni le 15 Mai 2020

Pandémie COVID -19 / Union des Comores

Communiqué N°4

Jusqu’à ce Vendredi 15 mai 2020, le Ministère de la santé, de la solidarité, de la protection sociale et de la promotion du Genre a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous:

 145 cas suspects

 11 cas confirmés par PCR

 1 décès.

 7 Cas actifs, dont 2 hospitalisés au CHRI de Samba et 5 au CHRI de Fomboni.

 3 Guérisons

 140 contacts sont actuellement suivis à Ngazidja et à Moheli.

 0 Nouveaux cas détecté

Pour rappel 17 patients étaient admis au CHRI de Samba. 8 sont sortis guéris.

Au CHRI de Bambao Mtsanga, 2 cas suspects ont été testés négatifs.

Le Ministère de la Santé remercie tous les acteurs pour leur engagement et leur détermination dans la lutte contre le Covid-19.

Le Ministère de la Santé exhorte la population au respect strict des mesures de prévention collectives et individuelles déjà en vigueur et à redoubler encore de vigilance.

Nous vous remercions