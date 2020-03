Coronavirus : 21 cas à Mayotte, la propagation de la maladie s’accélère

Le coronavirus continue de se propager à Mayotte. Ce matin le bilan est de 21 personnes qui ont contracté la maladie.

Selon nos confrères de Mayotte 1ère, les services de santé constatent que les personnes contacts, c’est-à-dire qui ont été plus ou moins en relation avec les malades ne respectent pas les mesures de précautions recommandées, à savoir le

confinement et le port de masque. Les autorités déplorèrent également le

fait que beaucoup de gens ne respectent pas les mesures de

confinement. L’ARS qui a reçu un stock de masques va dès ce lundi,

accélérer la distribution dans les PMI et pour les soignants libéraux.