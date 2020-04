Coronavirus : 334 cas à La Réunion , l’île la plus touchée de l’océan indien

L’île de La Réunion est très touchée par le coronavirus. Il y a 334 personnes contaminées à La Réunion. Le Covid-19 continue de se propager sur l’île.

Selon la préfecture, parmi eux, 298 ont pu être investigués :

235 sont des cas importés, soit 79% des cas.

51 sont des cas autochtones secondaires, c’est-à-dire des personnes ayant un lien direct avec des cas importés.

12 sont des cas autochtones, soit des personnes ayant un lien indirect ou n’ayant aucun lien avec un cas importés.

8% des cas investigués sont des mineurs, 50% ont entre 18 et 50 ans, 28% ont entre 51 et 65 ans et 14% ont plus de 65 ans.