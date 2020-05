Coronavirus: 4 médecins et 6 infirmiers testés positifs

-08 patients admis à Samba se portent plutôt bien

-4 médecins et 6 infirmiers positifs au Covid

Selon une source autorisée, sur les 18 patients admis à l’hôpital de Samba, le site choisi pour accueillir les cas suspects et confirmés de Covid, une dizaine se porte plutôt bien. « Ces patients sont en bonne évolution, ils devraient normalement être mis en quatorzaine dans un hôtel de la place, ils ne prennent même plus de traitement », m’a-t-on assuré.

Selon elle, il est urgent que la population soit au courant que des patients admis à Samba guérissent. « Des gens malades préfèrent rester chez eux avec toutes les conséquences que cela suppose, car le pôle hospitalier de Samba a mauvaise presse, beaucoup pensent que ceux qui y entrent n’en sortiront pas vivants », a-t-elle regretté, pointant du doigt le comité de communication qui ne parle pas assez des patients qui sont sur la voie de la guérison.

« 4 médecins et 6 infirmiers positifs au Covid »

« Nous nous donnons à fond pour sauver le plus grand monde possible avec des moyens parfois dérisoires et cela personne ne le dit » a fustigé mon interlocuteur.

En outre, ici comme ailleurs, le personnel soignant qui est au front, n’est pas épargné par la pandémie.Ma source indique que 4 médecins et 6 infirmiers ont été testés positifs au Covid 19.

Nous leur souhaitons bon rétablissement et nous adressons nos plus profonds encouragements à tous ceux et celles qui luttent pour endiguer le virus. Nous leur en sommes reconnaissants et espérons que leur sacrifice sera grandement rétribué.

Par FSY