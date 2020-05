Coronavirus : 596 cas confirmés COVID19 à Mayotte

L’épidémie se propage à Mayotte. Il y’aurait 596 cas de coronavirus. Voici le bilan de l’ARS.

✅ 328 patients officiellement guéris

🏥 29 patients actuellement hospitalisés au CHM dont 4 dans le service de réanimation

🔘6 décès* sont à déplorer

* 2 décès supplémentaires, survenus les 16 et 18 avril, ont été annoncés hier par Jérôme Salomon, directeur général de la santé. Les tests réalisés sur les deux patients concernés, âgés de 72 et 82 ans s’étaient révélé négatifs, en dépit de signes évocateurs de la maladie. L’ARS procède, en lien avec le CHM, à un réexamen minutieux des dossiers des patients, afin de reclasser, ou non, ces deux patients parmi les cas covid+.

Le Ministère des Solidarités et de la Santé a classé hier le département de Mayotte en zone « rouge », considérant 2 critères : l’intensité de la circulation du virus et la tension dans le secteur hospitalier. La démarche de déconfinement, qui sera engagée en métropole à partir du 11 mai, sera pour cette raison retardée à Mayotte.

30 cas nouveaux ont été signalés le 30 avril et 27 supplémentaires le 1er mai. Deux nouveaux décès ont été déplorés, dont l’un chez un patient de 48 ans seulement. L’épidémie poursuit sa progression.

L’ARS, en coopération étroite avec Santé publique France et le CHM, s’est fixé deux priorités : protéger les plus fragiles et pouvoir soigner davantage de malades.

Source : Agence régionale Sanitaire de Mayotte