Coronavirus : 6 personnes arrivées de Mayotte arrêtées ce matin à Domoni Anjouan par la gendarmerie nationale, ensuite mises en quarantaine

6 personnes arrivées de Mayotte arrêtées ce matin à Domoni Anjouan par la gendarmerie nationale, ensuite mises en quarantaine. Ce derniers sont arrivés en koissa koissa en provenance de Mayotte. Au total, ils étaient 10 à bord de la vedette nous a confié le préfet de la ville. Le koissa a été brûlé en présence du préfet, la police et la gendarmerie également sur le lieux (Balawi Domoni). Une enquête est ouvert par la gendarmerie afin de trouver les autres 4 passagers affrétant le voyage. D’après le préfet Hoistoi Thouèni, la vedette doit appartenir à un pêcheur anjouanais. Et d’après les mesures prises par le gouvernement, « Nous devons se mobiliser afin de lutter contre la propagation du coronavirus » à Mayotte, Un homme d’une cinquantaine d’années est décédé ce matin au CHM. Il avait été admis aux urgences la veille, et testé positif. Mayotte compte aujourd’hui 82 le nombre total de cas. Donc nous devaons respecter les mesures nécessaires afin de combattre cette pandémie. Le préfet a rajouté encore dans son interview « nous avons le pouvoir de brûler toutes ces vedettes qui facilite cette traversée clandestine » « Pour nous, c’est un crime » martèle le préfet.

C’est un des passagers en provenance de Mayotte qui a dénoncé les autres passagers et aussi l’endroit où a été caché la vedette.

Quelques témoignages des habitants du quartier nous disent que ce propriétaire organise des voyages aller/retour depuis quelques ». Le commandant de la brigade de gendarmerie de Domoni a confirmé l’implication d’un passeur anjouanais dans ce trafic entre Mayotte et Anjouan. Les recherches sont en cours afin de retrouver les autres personnes en fuite.

Par: Yakidou Ahamadi/Mwessa