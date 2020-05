Coronavirus: à l’hôpital de Samba, les soignants confisquent les portables des patients

Désormais les malades de coronavirus admis à l’hôpital de Samba-kouni n’ont plus droit de garder leurs téléphones portables. Et pour cause, les soignants les soupçonnent d’avoir organisé la fuite des images montrant des montagnes de déchets médicaux, publiées dans la journée par Hayba FM. Alors que leurs familles n’ont pas droit à leur rendre visite, elles viennent d’être privées du droit d’accompagner leurs malades dans leur moment difficile pour ne pas dire dans leur dernier moment. Les patients sont donc condamnés à mourir seuls.