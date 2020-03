Le ministre de l’économie Houmed Msaidié a réagi sur Twitter après les propos choquants tenus par Dominique Voynet sur les médias mahorais.

« Mme Voynet de grâce! Les personnes atteintes à Mayotte viennent de France et non d’un quelconque kwasa. Par contre des personnes fuient Mayotte à bord de kwasa à cause du virus. Conjuguons les efforts pour stopper le virus au lieu de faire de la politique politicienne », Houmed Msaidié.