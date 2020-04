L’île soeur de Mayotte vient d’enregistrer un 4ème décès lié au coronavirus selon l’ARS.

Il y’a 245 Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte. Et 22 patients hospitalisés au CHM dont 6 patients dans le service de réanimation 6

117 Patients officiellement guéris (absence de fièvre et d’essoufflement depuis au moins 48h, à partir du 8eme jour de début des symptômes) et 4 décès.