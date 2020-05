Coronavirus: à Moheli, 11€ d’amende pour le non port de masque de protection

Une mesure inique et unique dans la mesure où aucun document officiel n’a rendu obligatoire le port du masque excepté pour une certaine catégorie de la société notamment les agents des banques et des lieux de commerce. À Mohéli le non port du masque est sanctionné par une amende de 5500Fc soit 11€. Ce qui n’est pas le cas dans les deux autres îles où les forces publiques ne font que recommander (et non obliger) aux citoyens d’en porter. « Pour faire tourner la boutique et remplir les caisses , car l’affaire est très lucrative , les abus et violations des droits ne manquent pas. Un véritable chasse à l’homme est enclenché où tout est prétexte pour un séjour à Lafrera », dénonce Djamal Eldine Issoufa, un Mohelien basé en France. Ci-dessous, l’intégralité de son coup de gueule:

« Lafrera comme on dit à Moheli :

Lieu où on enferme les animaux en divagation mais qui est devenu depuis peu l’endroit où on ramène tous les individus ( adultes et enfants) supposés ne pas respecter le couvre-feu ou ne portant pas de de masque. Le montant forfaitaire pour sortir de l’enclos est de 25000fc ( 50 euros) pour non respect du couvre- feu et 5500 (11 euros ) pour non port du masque. Autant dire une fortune le séjour à Lafrera compte tenu des conditions financières de la majorité des moheliens .

Pour faire tourner la boutique et remplir les caisses , car l’affaire est très lucrative , les abus et violations des droits ne manquent pas. Un véritable chasse à l’homme est enclenché où tout est prétexte pour un séjour à Lafrera.

Il est temps que les autorités de l’île fassent preuve de pédagogie et de responsabilités en se mettant au service de la population sinon à quoi ça sert le titre de l’ « Ile Autonome de Mwali » ?

On ne lutte pas contre le Covid-19 avec la violence et les abus mais par une pédagogie et un soutien appuyé à la population en lui facilitant la vie surtout en ce mois béni du Ramadan. »